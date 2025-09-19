Incontro dai ’Pescatori’ Tutela della biodiversità come motore di sviluppo

La tutela della biodiversità non è soltanto un impegno etico, ma anche un’occasione di sviluppo e di crescita. Se ne parla oggi alle 18.30 nella sede dei Pescatori di Orbetello, in via Leopardi, nel corso dell’incontro pubblico sul tema ‘Perché conviene investire sulla biodiversità? Nature Restoration Law, quali opportunità per la Laguna di Orbetello?’, promosso da Agriventoria Biodiversitalia, la Cooperativa Pescatori di Orbetello, Laguna Art Factory e Fondazione Una. L’obiettivo dell’evento è mettere in luce che investire nella biodiversità non è solo un dovere ambientale, ma una scelta strategica: la nuova Nature Restoration Law a livello europeo promuove pratiche sostenibili e interventi di rigenerazione degli ecosistemi che possono tradursi in benefici concreti per pesca, turismo, resilienza climatica ed economia locale, in particolare nella Laguna di Orbetello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

