Arezzo, 19 settembre 2025 – Dopo la sosta estiva, riprendono la serie di tornate accademiche dell'Accademia Petrarca di Lettere, arti e scienze n ella sede di Casa del Petrarca in via dell'Orto ad Arezzo e non solo. Tra gli appuntamenti oggi venerdì 19 settembre, alle ore 17,30, il Socio dr. Antonio Aldinucci, terrà una conferenza dal titolo Max Weber e Amintore Fanfani: il capitalismo del nord e la mercatura medievale: tra etica protestante e movimento francescano. Nel suo celebre libro L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, Max Weber vede l'origine del capitalismo nella Riforma protestante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incontri all'Accademia Petrarca di Lettere, arti e scienze