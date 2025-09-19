Incidenti in galleria A14 tra cantieri e schianti traffico in tilt tra Pedaso Grottammare e San Benedetto

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 19 settembre 2025 –  Rallentamenti, code, incidenti, operai in carreggiata per lavori. Anche oggi sul sito ‘traffico A14 in tempo reale’ di società Autostrade per l‘Italia vengono segnalati problemi nel tratto fra Pedaso, Grottammare, San Benedetto e Val Vibrata. Stamane alle 7,50 all’interno della galleria ‘Acquarossa’ di Cupra Marittima, direzione nord, dove si viaggia su una sola corsia, separata da birilli per la presenza di un cantiere nel tunnel, ci sono stati due tamponamenti con tre feriti. Il primo ha interessato tre veicoli nel quale sono rimasti feriti moglie e marito, turisti sessantenni che stavano tornando a casa e un uomo di 54 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

