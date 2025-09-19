Incidente tra un' auto e un bus nel Milanese | donna in gravi condizioni dopo lo schianto

Una donna di 42 anni è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. È in gravi condizioni dopo un incidente stradale tra la sua auto e un autobus. Lo schianto è avvenuto alle 16 di venerdì in via Civesio, a San Donato Milanese. Incidente a San Donato MilaneseSul luogo dello. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

San Donato Milanese, incidente tra auto e autobus Atm: gravissima 42enne - Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato l’elisoccorso, due ambulanze e una automedica. Da msn.com

Incidente Mortale a Milano: Ultime Notizie e Dettagli Cruciali - Scopri i dettagli dell'accaduto e le reazioni delle autorità locali. notizie.it scrive