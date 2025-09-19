Incidente tra Buja e Treppo Grande Udine scuolabus si ribalta | cinque feriti tra bambini e adulti

Incidente a Udine, scuolabus con 26 bambini a bordo si ribalta dopo lo scontro con un’auto. Cinque feriti: come stanno i piccoli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incidente tra Buja e Treppo Grande (Udine), scuolabus si ribalta: cinque feriti tra bambini e adulti

In questa notizia si parla di: incidente - buja

Incidente di Buja: a bordo dello scuolabus 30 bambini, due portati in ospedale in elicottero

Incidente di Buja: a bordo dello scuolabus 30 bambini, due portati in ospedale in elicottero (video)

L'incidente è accaduto attorno alle 8 tra Buja e Treppo Grande, in provincia di Udine Vai su Facebook

A Treppo Grande un'auto si scontra con uno scuolabus, cinque feriti non gravi; Udine, scuolabus si ribalta dopo scontro con auto: 5 feriti; Incidente di Buja: a bordo dello scuolabus 21 bambini, due portati in ospedale in elicottero (video).

A Treppo Grande un'auto si scontra con uno scuolabus, cinque feriti non gravi - Una trentina di bambini coinvolti, due portati in ospedale, nessuno in gravi condizioni; decine di mezzi di soccorso intervenuti ... Da rainews.it

Ribaltamento di uno scuolabus tra Buja e Treppo Grande, cinque feriti lievi e 26 persone coinvolte - Incidente tra scuolabus e auto tra buja e Treppo Grande coinvolge 26 persone, con feriti lievi e medi; soccorsi tempestivi garantiscono assistenza ai bambini e indagini in corso sulle cause. Si legge su gaeta.it