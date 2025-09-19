Incidente sulla statale 16 nel Barese | scontro tra furgone e autocarro strada chiusa in un tratto

Lunghe code e carreggiata chiusa in un tratto sulla statale 16, in direzione nord, all'altezza di Polignano, a causa di un incidente. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un furgone e un autocarro. Per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi, il traffico è deviato lungo la viabilità. 🔗 Leggi su Baritoday.it

