Incidente sulla A4 chiusa l' autostrada in direzione Milano per un tir carico di mais ribaltato a Padova Traffico in tilt
LIMENELLA (PADOVA) - Incidente sull'autostrada A4 in direzione Milano, all?altezza di LimenellaPadova Ovest, dove intorno alle 6.45 di oggi, venerdì 19 settembre, un tir. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
In questa notizia si parla di: incidente - chiusa
Grave incidente in galleria. Statale chiusa
Incidente sull’Autostrada A12, escavatore si ribalta dal camion: corsia chiusa
Violento incidente, impatto tremendo tra auto: feriti, strada chiusa e soccorsi
Incidente sulla A4, chiusa l'autostrada in direzione Milano per un tir carico di mais ribaltato a Padova Vai su Facebook
?#SR314 #Licinese strada chiusa per #incidente all'intersezione con #ViaSalariaVecchia loc. #PoggioSanLorenzo entrambe le direzioni @WazeLazio #viabiliLAZ - X Vai su X
Incidente sulla A4, chiusa l'autostrada in direzione Milano per un tir carico di mais ribaltato a Padova. Traffico in tilt; Camion carico di mais si ribalta in A4: traffico bloccato verso Milano; Incidente sulla A4, chiusa l'autostrada in direzione Milano per un tir carico di mais ribaltato a Padova.
Incidente sulla A4, chiusa l'autostrada in direzione Milano per un tir carico di mais ribaltato a Padova. Traffico in tilt - Incidente sull'autostrada A4 in direzione Milano, all’altezza di Limenella/Padova Ovest, dove intorno alle 6. msn.com scrive
Autotreno si ribalta in A4: carico di mais si riversa sulla carreggiata, traffico bloccato - PADOVA – Mattinata di disagi lungo l’ autostrada A4 in direzione Milano, dove intorno alle 6:45 un autotreno carico di mais si è ribaltato all’altezza di Limenella/Padova Ovest (km 354). Lo riporta nordest24.it