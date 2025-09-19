Incidente sulla A1 riaperto il tratto Orte-Orvieto dopo sei ore

Riaperto dopo circa sei ore dall'incidente il tratto dell'autostrada A1 tra Orte e Orvieto. A partire dalle 21 del 19 settembre il traffico in direzione di Firenze è stato deviato su una corsia di carreggiata opposta. Non si registrano turbative, mentre verso Roma, dove il traffico transita. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it