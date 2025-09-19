Incidente sul lavoro in un’azienda agricola a Fontevivo | grave una persona
Incidente sul lavoro a Fontevivo, dove un uomo è scivolato su un carrello in un’azienda agricola riportando gravi ferite.Sul posto i carabinieri per le indagini e il 118 che ha portato al Maggiore l'uomo. Le sue condizioni sono gravi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - lavoro
Incidente sul lavoro in un cantiere di Rotella: cade da un?altezza di tre metri, muore carpentiere. Choc per Mariano Bracalenti, padre di due figli, di Rubbianello
Davide Bortoletto, morto a 26 anni in un incidente: «Aveva fame di crescere, credeva nel suo lavoro: così giovane e già titolare di un'attività»
Incidente sul lavoro a Fiumicino, operaio muore in un’officina
+++Incidente sul lavoro: operaio cade da un’impalcatura alta due metri+++ Cagliari, il lavoratore è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari Vai su Facebook
Ancora un incidente sul lavoro, l'ennesimo. La vittima è Stefano Bottaro, morto nella tarda serata di ieri all'ospedale dell'Angelo di Mestre per un incidente avvenuto intorno alle 19.45 a Vigonovo, zona industriale di Tombelle, in provincia di Venezia - X Vai su X
Incidente in un'azienda agricola a Fontevivo: grave un uomo - Alle 16,40 in strada Bianconese un uomo è scivolato su un carrello di letame in un’azienda agricola. Riporta gazzettadiparma.it
Incidente agricolo a San Marzano Oliveto, uomo travolto da un trattore - Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi a San Marzano Oliveto, dove un uomo è rimasto coinvolto in un incidente agricolo. lavocediasti.it scrive