Incidente nella notte sulla Sp235 a Pieve Fissiraga auto finisce nel fosso fuori strada | ferita una 28enne

Pieve Fissiraga (Lodi), 19 settembre 2025 – Un brutto incidente stradale si è verificato nella notte lungo la strada provinciale 235, nel territorio comunale di Pieve Fissiraga. Alle 3.22 la conducente di una vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo, uscendo di carreggiata e terminando la corsa nel fossato a lato della strada. A bordo c’era una sola persona, una giovane donna di 28 anni, rimasta intrappolata nell’abitacolo e impossibilitata a liberarsi senza l’aiuto dei soccorritori. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunte le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi con un’autopompa, che hanno operato insieme al personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

