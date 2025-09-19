Incidente nel Vallo di Diano auto si schianta contro un cinghiale
Paura, questa sera, lungo la Fondo Val d'Agri ad Atena Lucana, dove un cinghiale è stato travolto da un'automobile (Bmw X1) mentre è spuntato improvvisamente la Strada Statale 598. L'incidenteNel violento impatto la vettura ha riportato gravi danni alla carrozzeria. Per fortuna, sia il conducente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - vallo
Incidente nel Vallo di Diano, fuoristrada sbanda e si ribalta: due feriti
Incidente sull'autostrada Palermo-Mazara: due veicoli coinvolti nei pressi di Isola delle Femmine Attimi di tensione nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli Vai su Facebook
Incidente a Giffoni Valle Piana, morto un giovane di 22 anni di Bellizzi - X Vai su X
Incidente nel Vallo di Diano, auto si schianta contro un cinghiale; Incidente a Sassano, muore in auto dopo la festa di compleanno: Francesco aveva 24 anni; Maltempo, intensa grandinata nel Vallo di Diano. Auto distrutte. Incidente a Sala C..
Cinghiale provoca un incidente stradale lungo la Statale 598 ad Atena Lucana - Questa sera si è verificato un incidente stradale lungo la Fondo Val d’Agri nel territorio di Atena Lucana. Come scrive ondanews.it
Incidente a Sassano, muore in auto dopo la festa di compleanno: Francesco aveva 24 anni - Notte tragica sulle strade del Vallo di Diano con tre incidenti in poche ore con un drammatico bilancio: un morto e due feriti. Riporta ilmattino.it