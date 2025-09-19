Incidente e traffico in tilt sulla Sp45 | 31enne in ospedale

Code e traffico intenso lungo la Sp 45 all’altezza di Vimercate, a seguito di un incidente stradale tra un’auto e una moto, il cui conducente, un uomo di 31 anni è rimasto ferito.Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto i sanitari del 118 usciti in codice rosso con un’ambulanza e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - traffico

Incidente sulla Milano Meda: due persone in ospedale e traffico in tilt

Incidente sull’autostrada A4: traffico in tilt

Incidente in Tangenziale: scontro tra auto e moto, traffico bloccato in entrambe le direzioni

- Incidente e traffico bloccato - Prima mattinata difficile in viale Porta Adige, causa incidente: code e disagi. #rovigo #incidente #vocedirovigo Vai su Facebook

Incidente sulla statale 195, traffico in tilt e chilometri di fila in direzione Cagliari - X Vai su X

Incidente e traffico in tilt sulla Sp45: 31enne in ospedale; Manerbio, camion si ribalta in curva: muoiono i 30 maiali trasportati; Scontro tra due mezzi sulla sp45, arrivano i vigili del fuoco a Vimercate.

Incredibile incidente (FOTO): il cassone si schianta contro la galleria e si incastra in verticale, traffico in tilt - Un mezzo pesante è finito in verticale all'ingresso della galleria. Segnala ildolomiti.it

Incidenti in galleria A14, tra cantieri e schianti traffico in tilt tra Pedaso, Grottammare e San Benedetto - Due i tamponamenti: il primo ha coinvolto due turisti sessantenni il secondo un’auto e un camion ... Da msn.com