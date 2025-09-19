Incidente di Buja | a bordo dello scuolabus 30 bambini due portati in ospedale in elicottero

Momenti di grande paura questa mattina sulla strada provinciale 55 tra Buja e Treppo Grande. Lo scuolabus con una trentina di bambini a bordo si è scontrato con un’auto e, dopo l’impatto, si è ribaltato su un fianco. Alcuni piccoli passeggeri sono riusciti a uscire da soli dall’uscita di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - buja

L'incidente è accaduto attorno alle 8 tra Buja e Treppo Grande, in provincia di Udine Vai su Facebook

Scuolabus con una trentina di persone a bordo si scontra con un’auto e si ribalta; Scuolabus si ribalta dopo l’impatto con un’auto: 30 persone a bordo; Scuolabus si scontra con un’auto e si ribalta: feriti due bambini, l’autista e un insegnante.

Scuolabus pieno di bambini si ribalta: a bordo 30 piccoli passeggeri. Ci sono dei feriti - Paura questa mattina, 19 settembre, lungo la strada tra Buja e Treppo Grande, dove uno scuolabus con a bordo una trentina di bambini si è ribaltato intorno ... Si legge su ilgazzettino.it

Scuolabus si schianta contro un'auto e si ribalta, a bordo 23 bambini: cinque feriti - Paura questa mattina, 19 settembre, lungo la strada tra Buja e Treppo Grande, dove uno scuolabus con a bordo una trentina di bambini si è schiantato contro un'auto e si ... Segnala ilmattino.it