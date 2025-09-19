Incidente a Cremona muore una donna di 85 anni | investita da un’auto e sbalzata in avanti
Cremona, 19 settembre 2025 – Ancora sangue, sulle strade lombarde. Ancora pedoni vittime di incidenti stradali. L’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato questa mattina a Cremona, in via Buoso da Dovara, all’altezza del civico 8. Poco prima delle 11 un’auto ha investito una donna di 85 anni. L’impatto ha fatto sbalzare l'anziana, che è rovinata a terra. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi: automedica, ambulanza e forze dell’ordine. Per l'85enne però non c’è stato nulla da fare, è stato constato il decesso sul posto. Illesa, ma portata comunque in ospedale a Cremona per accertamenti, la conducente della vettura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
