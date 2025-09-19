Inchiesta ultras giudizio immediato per Beretta e Ferdico per l’omicidio Boiocchi
La giudice per le indagini preliminari di Milano, Francesca Ballesi, ha disposto il processo con giudizio immediato per Andrea Beretta, Daniel D’Alessandro, Gianfranco Ferdico, Marco Ferdico e Pietro Andrea Simoncini. La decisione accoglie la richiesta dei pm Paolo Storari e Stefano Ammendola in merito all’omicidio di Vittorio Boiocchi, storico capo ultras della Curva Nord di San Siro, ucciso il 29 ottobre 2022 sotto la propria abitazione. Omicidio Boiocchi: dinamica e modalità. Boiocchi fu ucciso poco prima della partita Inter-Sampdoria con 5 colpi di una Luger calibro 9×19, due dei quali letali al collo e al torace. 🔗 Leggi su Lapresse.it
