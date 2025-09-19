Incendio nella notte in Brianza a fuoco un appartamento

Un incendio si è sviluppato nelle prime ore di venerdì 19 settembre, all’interno di un appartamento in via Camillo Benso Conte di Cavour, a Vimercate, coinvolgendo anche parte della copertura dell’edificio.La macchina dei soccorsi Intervenuti intorno alle due del mattino, una volta accertata. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - notte

Incendio nella notte al Burger King di Ostia

Incendio nella notte: a fuoco un deposito di legname

Tremendo incidente nella notte, prima lo scontro tra auto e moto poi l'incendio: gravissimo un centauro

? Incendio vicino a Lamezia Terme, voli dirottati su Brindisi Tre voli Ryanair (Malpensa, Genova, Bruxelles) sono stati dirottati ieri pomeriggio a causa di un incendio a Caraffa. I passeggeri hanno potuto rientrare a Lamezia solo nella notte, con pullman partiti Vai su Facebook

Incendio nella notte nel garage di una palazzina di Bitritto @TgrRai - X Vai su X

Incendio nella notte in Brianza, a fuoco un appartamento; ?? Incendio nella notte a Monticello Brianza: cascinale avvolto dalle fiamme; Rogo in un cascinale a Monticello Brianza: i pompieri spengono il fuoco e salvano gli animali.

Vimercate, incendio in un appartamento: fiamme domate dai vigili del fuoco - Intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza nelle prime ore del mattino di venerdì 19 settembre per fronteggiare un incendio scoppiato in un appartamento di Vimercate, i ... Riporta msn.com

Incendio nei boschi tra Diano Marina e Diano Calderina, intervento dei vigili del fuoco - Diano Marina – Un incendio scoppiato questa mattina in zona Lallina, tra Diano Marina e Diano Calderina, sta interessando una zona boschiva. Secondo ilsecoloxix.it