Incendio nella notte in Brianza a fuoco un appartamento

Monzatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato nelle prime ore di venerdì 19 settembre, all’interno di un appartamento in via Camillo Benso Conte di Cavour, a Vimercate, coinvolgendo anche parte della copertura dell’edificio.La macchina dei soccorsi Intervenuti intorno alle due del mattino, una volta accertata. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incendio - notte

Incendio nella notte al Burger King di Ostia

Incendio nella notte: a fuoco un deposito di legname

Tremendo incidente nella notte, prima lo scontro tra auto e moto poi l'incendio: gravissimo un centauro

Incendio nella notte in Brianza, a fuoco un appartamento; ?? Incendio nella notte a Monticello Brianza: cascinale avvolto dalle fiamme; Rogo in un cascinale a Monticello Brianza: i pompieri spengono il fuoco e salvano gli animali.

Vimercate, incendio in un appartamento: fiamme domate dai vigili del fuoco - Intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza nelle prime ore del mattino di venerdì 19 settembre per fronteggiare un incendio scoppiato in un appartamento di Vimercate, i ... Riporta msn.com

incendio notte brianza fuocoIncendio nei boschi tra Diano Marina e Diano Calderina, intervento dei vigili del fuoco - Diano Marina – Un incendio scoppiato questa mattina in zona Lallina, tra Diano Marina e Diano Calderina, sta interessando una zona boschiva. Secondo ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Notte Brianza Fuoco