Incendio nella notte a Santa Maria di Leuca | evacuate alcune famiglie
Notte di paura a Santa Maria di Leuca: violento incendio in località Ciardo, evacuate alcune famiglie. Un violento incendio è divampato poco dopo la mezzanotte. Le fiamme, alimentate. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: incendio - notte
Incendio nella notte al Burger King di Ostia
Incendio nella notte: a fuoco un deposito di legname
Tremendo incidente nella notte, prima lo scontro tra auto e moto poi l'incendio: gravissimo un centauro
? Incendio vicino a Lamezia Terme, voli dirottati su Brindisi Tre voli Ryanair (Malpensa, Genova, Bruxelles) sono stati dirottati ieri pomeriggio a causa di un incendio a Caraffa. I passeggeri hanno potuto rientrare a Lamezia solo nella notte, con pullman partiti Vai su Facebook
Incendio nella notte nel garage di una palazzina di Bitritto @TgrRai - X Vai su X
Incendio doloso nella notte: distrutto un autocarro; Notte di paura in via Santa Maria di Gesù, auto a fuoco e tre intossicati; Fiamme nel ristorante Scapricciatiello, danneggiati alimenti nei frigoriferi.
Incendio a Santa Maria di Leuca: evacuate intere famiglie - Sono state ore complicate quelle vissute la scorsa notte da numerose famiglie lungo la costa di Santa Maria di Leuca. Segnala leccesette.it
Incendio nella notte a Santa Maria di Leuca: evacuate alcune famiglie - Notte di paura a Santa Maria di Leuca: violento incendio in località Ciardo, evacuate alcune famiglie. Si legge su quotidianodipuglia.it