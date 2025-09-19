Incendio nella notte a Santa Maria di Leuca | evacuate alcune famiglie

Quotidianodipuglia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte di paura a Santa Maria di Leuca: violento incendio in località Ciardo, evacuate alcune famiglie. Un violento incendio è divampato poco dopo la mezzanotte. Le fiamme, alimentate. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

incendio nella notte a santa maria di leuca evacuate alcune famiglie

© Quotidianodipuglia.it - Incendio nella notte a Santa Maria di Leuca: evacuate alcune famiglie

In questa notizia si parla di: incendio - notte

Incendio nella notte al Burger King di Ostia

Incendio nella notte: a fuoco un deposito di legname

Tremendo incidente nella notte, prima lo scontro tra auto e moto poi l'incendio: gravissimo un centauro

Incendio doloso nella notte: distrutto un autocarro; Notte di paura in via Santa Maria di Gesù, auto a fuoco e tre intossicati; Fiamme nel ristorante Scapricciatiello, danneggiati alimenti nei frigoriferi.

incendio notte santa mariaIncendio a Santa Maria di Leuca: evacuate intere famiglie - Sono state ore complicate quelle vissute la scorsa notte da numerose famiglie lungo la costa di Santa Maria di Leuca. Segnala leccesette.it

Incendio nella notte a Santa Maria di Leuca: evacuate alcune famiglie - Notte di paura a Santa Maria di Leuca: violento incendio in località Ciardo, evacuate alcune famiglie. Si legge su quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Notte Santa Maria