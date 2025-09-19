Incendio in un appartamento di via Forze Armate a Milano | morta una donna

Milano, 19 settembre 2025 – Una cinquantanovenne italiana è morta nell 'incendio divampato alle 8.30 di venerdì 19 settembre nell 'appartamento in cui viveva con il marito, nello stabile di via delle Forze Armate 327. La donna è stata soccorsa dai sanitari di Areu e trasportata all'ospedale San Carlo, dov'è deceduta. L'intervento. Stando ai primi accertamenti di vigili del fuoco e polizia, il rogo, che ha coinvolto solo l'abitazione della cinquantanovenne, sarebbe divampato per cause accidentali. Stando alle prime informazioni, la donna, che pare avesse problemi di natura psichiatrica, viveva con il marito, che però in quel momento non era in casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

