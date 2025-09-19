Incendio in un appartamento di via Forze Armate a Milano | morta una donna
Milano, 19 settembre 2025 – Una cinquantanovenne italiana è morta nell 'incendio divampato alle 8.30 di venerdì 19 settembre nell 'appartamento in cui viveva con il marito, nello stabile di via delle Forze Armate 327. La donna è stata soccorsa dai sanitari di Areu e trasportata all'ospedale San Carlo, dov'è deceduta. L'intervento. Stando ai primi accertamenti di vigili del fuoco e polizia, il rogo, che ha coinvolto solo l'abitazione della cinquantanovenne, sarebbe divampato per cause accidentali. Stando alle prime informazioni, la donna, che pare avesse problemi di natura psichiatrica, viveva con il marito, che però in quel momento non era in casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: incendio - appartamento
Bibbiena: incendio in appartamento, persona in ospedale
Incendio nell’appartamento: anziano muore avvolto da fumo e fiamme
Incendio in appartamento a Perugia: tre persone in ospedale, morto il gatto di famiglia
Paura a #GrumoNevano nella serata di ieri per un incendio divampato all’ultimo piano di un palazzo del Parco Lendi. Le fiamme hanno distrutto parte dell’appartamento ma, fortunatamente, non si registrano feriti: al momento dello scoppio, infatti, in casa non Vai su Facebook
Bresso, incendio in via Verdi. Danni in un appartamento #NordMilano24 #bresso #viaverdi #incrndio #danni #appartamento #cronaca #breakingnews - X Vai su X
Incendio a Milano, fiamme in un appartamento: gravissima una donna; Incendio in un appartamento di via Forze Armate a Milano: morta una donna; Incendio in un appartamento: condominio evacuato per rischio propagazione | VIDEO.
Incendio in un appartamento di via Forze Armate a Milano: morta una donna - 30 di venerdì 19 settembre nell 'appartamento in cui viveva con il marito, nello stabile di via delle ... Si legge su ilgiorno.it
Milano, incendio in un appartamento di via Forze Armate: morta una donna di 59 anni, era sola in casa - La vittima, con problemi psichici, era da subito apparsa in condizioni gravissime per le inalazioni da monossido: è spirata in ospedale. Come scrive milano.corriere.it