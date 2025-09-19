Incendio in appartamento una donna messa in salvo
Un incendio è divampato nel primo pomeriggio in un appartamento di una palazzina in via Casati, a Marghera. In quel momento, dalle prime informazioni, nell'alloggio si trovava una residente che è stata prontamente soccorsa e portata all'esterno, in salvo. Sono stati i vicini di casa a lanciare. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Donna di 59 anni muore nell'incendio del suo appartamento: forse le fiamme partite da una sigaretta
Si chiamava Giovanna Modugno la donna di 59 anni che questa mattina ha perso la vita a causa di un incendio che è divampato in un appartamento a Milano La donna viveva nell'appartamento insieme al marito che, al momento del rogo, non era in casa
