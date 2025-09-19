Incendio in appartamento una donna messa in salvo

Veneziatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio in un appartamento di una palazzina in via Casati, a Marghera. In quel momento, dalle prime informazioni, nell'alloggio si trovava una residente che è stata prontamente soccorsa e portata all'esterno, in salvo. Sono stati i vicini di casa a lanciare. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incendio - appartamento

Bibbiena: incendio in appartamento, persona in ospedale

Incendio nell’appartamento: anziano muore avvolto da fumo e fiamme

Incendio in appartamento a Perugia: tre persone in ospedale, morto il gatto di famiglia

Incendio in appartamento a Marghera, una donna messa in salvo; Si butta dal 4° piano per scappare da un incendio: fermato per omicidio il compagno di Sueli Barbosa; Incendio in un palazzo di viale Abruzzi a Milano, donna si butta dal quarto piano e muore: evacuato lo stabile.

incendio appartamento donna messaIncendio a Marghera, fiamme in un appartamento: in corso l'intervento dei vigili del fuoco - Un incendio è divampato in un appartamento a Marghera in via Casati 23. Si legge su ilgazzettino.it

incendio appartamento donna messaEsce fumo dalle finestre, incendio in appartamento: muore una 72enne, intossicato il fratello - LAZISE (TRENTO) – Tragedia questa mattina, 7 settembre, a Lazise in pieno centro storico, dove un violento incendio è divampato all’interno di un’abitazione. Lo riporta nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Appartamento Donna Messa