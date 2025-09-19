Incendio in abitazione a Milano | muore donna barese
Una donna di 59 anni, originaria di Bari, è morta questa mattina a Milano, a seguito di un incendio divampato nella sua abitazione.Come riporta MilanoToday, l'allarme è scattato intorno alle 8.30, quando i vicini, notando le fiamme, hanno allertato il 112. Sul posto sono giunti vigili del fuoco e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
