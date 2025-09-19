Incendio allo stabilimento chimico della zona ASI di Giugliano l’ARPAC tranquillizza | Nessuna criticità

“Non sono emersi elementi di criticità”, fa sapere l’ARPAC, intervenuta dopo l’incendio che ha interessato l’azienda chimica della zona ASI di Giugliano. L’enorme nube nera sprigionata dalle fiamme non avrebbe rilasciato tracce rilevanti di sostanze tossiche nell’atmosfera. La precisazione arriva dai tecnici dell’ente regionale contattati da Teleclubitalia. Incendio allo stabilimento chimico della zona ASI di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

