Incendio allo stabilimento chimico della zona ASI di Giugliano l’ARPAC tranquillizza | Nessuna criticità
"Non sono emersi elementi di criticità", fa sapere l'ARPAC, intervenuta dopo l'incendio che ha interessato l'azienda chimica della zona ASI di Giugliano. L'enorme nube nera sprigionata dalle fiamme non avrebbe rilasciato tracce rilevanti di sostanze tossiche nell'atmosfera. La precisazione arriva dai tecnici dell'ente regionale contattati da Teleclubitalia. Incendio allo stabilimento chimico della zona ASI di .
Un vasto incendio è divampato nella zona ASI di Giugliano in Campania, al confine con il comune di Qualiano. Ad esplodere è stato uno stabilimento dell’azienda specializzata nella produzione di prodotti chimici GRS Chemical Technologies. Vai su Facebook
Giugliano, esplosione e incendio in uno stabilimento chimico: paura nella zona Asi - Momenti di paura oggi pomeriggio nella zona Asi di Giugliano, dove un violento incendio è divampato all’interno ... Si legge su ilgazzettinovesuviano.com
Fiamme in una fabbrica di prodotti chimici nel Napoletano - Nel primo pomeriggio di oggi un’esplosione, seguita da un vasto incendio, ha interessato uno stabilimento chimico della Grs Chemical Technologies, situato nel ... ilfattovesuviano.it scrive