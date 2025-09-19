Incendio all' alba all' esterno di una paninoteca arrivano i carabinieri

Intorno alle 4.20, i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono intervenuti in via Lago Patria 152 per un principio di incendio. Le fiamme hanno avvolto alcune poltroncine, all’esterno di una paninoteca. A spegnere l’incendio gli stessi militari. Non ci sono feriti. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it