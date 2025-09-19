Incassa per 16 mesi il reddito di cittadinanza nascondendo l' assegno dell' ex marito | assolta

Assoluzione perchè il fatto non costituisce reato: il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha scagionato una donna quarantenne di Campobello di Licata accusata di avere incassato indebitamente il reddito di cittadinanza per 16 mesi.La donna, in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

