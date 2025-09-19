Inaugurazione area giochi Scuola Materna Castiglion Fibocchi
Arezzo, 19 settembre 2025 – Importante intervento per la nostra comunità e i nostri bambini, spiega il Sindaco Marco Ermini. Ieri mattina abbiamo avuto il piacere di inaugurare la nuova area giochi della scuola dell’infanzia di Castiglion Fibocchi “C’era due volte”. La necessità di questo intervento era già emersa a fine della nostra prima legislatura, così abbiamo deciso di inserirlo nel programma di mandato e finalmente è stato realizzato. Durante il periodo estivo,siamo riusciti a completare questa importante opera,come promesso,con un investimento complessivo di 35.000€. È stato possibile realizzare tutto ciò grazie ai fondi di bilancio e a un significativo contributo da parte di ESTRA S. 🔗 Leggi su Lanazione.it
