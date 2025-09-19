Inaugurato il nuovo punto vendita Famila

Famila raddoppia. La nota catena di supermercati, già presente da diversi anni sul territorio con un negozio sulla Statale Adriatica all’altezza di Cesenatico centro-Ponente, ieri ha inaugurato un nuovo punto vendita in viale Litorale Marina, dove c’è lo svincolo dell’Adriatica. In questo edificio per una vita c’è stata la concessionaria Autoplaya della famiglia Sacchetti, che ha deciso di attuare una conversione immobiliare, collocando l’autosalone in uno spazio più piccolo adiacente. Si tratta di un passaggio strategico per Arca Commerciale, società del Gruppo Unicomm, che presidia il territorio di Romagna e Marche con le insegne Famila, Famila Superstore, Famila Market e Svelto A&O. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inaugurato il nuovo punto vendita Famila

