Inaugurata la Riserva Naturale della Palude di Casalbeltrame dopo la riqualificazione

É stata inaugurata giovedì 18 settembre, dopo l'intervento di riqualificazione ambientale e strutturale, la Riserva Naturale della Palude di Casalbeltrame.L'intervento ha restituito nuova vita a un'area protetta di straordinario valore naturalistico e strategico, che si estende su oltre 640. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

"Rigenera Sibolla": inaugurato il rinnovato Centro Visite della Riserva Naturale Vai su Facebook

Un weekend immersi nella natura tra le Valli del Mincio, la Palude di Ostiglia e le golene del Po; Francesco Ribes espone 'Movimenti': la mostra fotografica all'Abbadia di Fiastra; Festa d'autunno Palude Brabbia.

Escursioni tra fenicotteri e aironi: la Palude la Vela riapre le porte - Tornerà fruibile la Palude la Vela, riserva naturale orientata, inserita nel parco regionale di Mar Piccolo. Segnala quotidianodipuglia.it

Nasce la riserva naturale “Rio Secco e Piana Palomba” - La Riserva naturale “Rio Secco e Piana Palomba” ha un’area di 215 ettari, inserita all’interno della ZSC “Montagnola molisana”, che dal castello di Macchiagodena, abbraccia boschi, torrenti, prati e ... Si legge su rainews.it