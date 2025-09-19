Inaugurata a Borgomanero la panchina lilla contro i disturbi alimentari
É stata inaugurata nella mattinata di oggi, venerdì 19 settembre, a Borgomanero la panchina lilla contro i disturbi del comportamento alimentare.La panchina è stata donata dal Kiwanis Club Borgomanero e installata davanti alle scuole elementari dell'istituto comprensivo Borgomanero 2.Durante. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: inaugurata - borgomanero
Inaugurata a Borgomanero la panchina lilla contro i disturbi alimentari
Enaip Borgomanero Vai su Facebook
Inaugurata a Borgomanero la panchina lilla contro i disturbi alimentari; A Borgomanero inaugurata una panchina lilla; Sul lungolago di Ispra una nuova panchina lilla contro i disturbi alimentari.
Arce – Inaugurata la Panchina Lilla contro i Disturbi del Comportamento Alimentare - Questa mattina, il sindaco Luigi Germani e l’assessore alla Sanità Bruna Gregori hanno preso parte, insieme al Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio, Onorevole Alessia ... Secondo tunews24.it