Inaugura il nuovo nido d' infanzia Fantasia a Montale spazio per 42 bambini

Modenatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' “Fantasia” il nome scelto per il nuovo nido d’infanzia di Montale, che verrà presentato alla comunità con l’inaugurazione di sabato 20 settembre. Ultimato nelle scorse settimane, in tempo per l’inizio dell’anno educativo, il nuovo nido d’infanzia di via Volta aggiunge un tassello importante. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inaugura - nuovo

Un nuovo spazio per le donne all'Albergheria: inaugura B-una

Al parco Francolini inaugura il nuovo skate park. Il Comune: "Un'idea nata nel periodo del Covid e che ora è realtà"

Inaugura un nuovo banco alimentare: cibo e vestiario a persone bisognose

Inaugura il nuovo nido d'infanzia “Fantasia” a Montale, spazio per 42 bambini; Inaugurato il nuovo nido di Villachiaviche con 38 bambini. Sarà affiancato dalla nuova mensa; Pellezzano: inaugurazione del nuovo asilo nido di Cologna.

inaugura nuovo nido dBarcellona P.G.: Domani si inaugura il nuovo Asilo Nido Panteini - Domani pomeriggio la struttura sarà inaugurata dopo i lavori di demolizione ... Lo riporta 98zero.com

inaugura nuovo nido dTagliato il nastro al nuovo nido di Villachiaviche - Il nuovo nido d’infanzia è articolato in due sezioni: “medi divezzi” (nati nel primo semestre del 2024) e “semi divezzi” (nati nel secondo semestre del 2024), che accolgono 17 bambine e bambini, e ... Da corrierecesenate.it

Cerca Video su questo argomento: Inaugura Nuovo Nido D