Inaugura il nuovo nido d' infanzia Fantasia a Montale spazio per 42 bambini

E' “Fantasia” il nome scelto per il nuovo nido d’infanzia di Montale, che verrà presentato alla comunità con l’inaugurazione di sabato 20 settembre. Ultimato nelle scorse settimane, in tempo per l’inizio dell’anno educativo, il nuovo nido d’infanzia di via Volta aggiunge un tassello importante. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: inaugura - nuovo

Un nuovo spazio per le donne all'Albergheria: inaugura B-una

Al parco Francolini inaugura il nuovo skate park. Il Comune: "Un'idea nata nel periodo del Covid e che ora è realtà"

Inaugura un nuovo banco alimentare: cibo e vestiario a persone bisognose

https://beverfood.com/acqua-terme-fiuggi-inaugura-nuovo-stabilimento-imbottigliamento/… Acqua e Terme Fiuggi S.p.A. inaugura il nuovo #Stabilimento di imbottigliamento dell’Acqua Fiuggi #AcquaFiuggi #AcquaTermale #ImpiantiLineeMacchinePerImbottig - X Vai su X

PIETRA LIGURE INAUGURA UN NUOVO POLO DEDICATO ALLE ATTIVITA’ TURISTICHE, ESPERIENZIALI E AMBIENTALI LEGATE AL MARE Un nuovo spazio attrezzato, interamente dedicato alle attività turistiche, esperienziali e ambientali legate al mare, Vai su Facebook

Inaugura il nuovo nido d'infanzia “Fantasia” a Montale, spazio per 42 bambini; Inaugurato il nuovo nido di Villachiaviche con 38 bambini. Sarà affiancato dalla nuova mensa; Pellezzano: inaugurazione del nuovo asilo nido di Cologna.

Barcellona P.G.: Domani si inaugura il nuovo Asilo Nido Panteini - Domani pomeriggio la struttura sarà inaugurata dopo i lavori di demolizione ... Lo riporta 98zero.com

Tagliato il nastro al nuovo nido di Villachiaviche - Il nuovo nido d’infanzia è articolato in due sezioni: “medi divezzi” (nati nel primo semestre del 2024) e “semi divezzi” (nati nel secondo semestre del 2024), che accolgono 17 bambine e bambini, e ... Da corrierecesenate.it