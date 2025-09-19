Inaugura il grande parco dell' acqua | strade chiuse e divieti in Brianza

È tutto pronto per l’inaugurazione del parco dell’acqua, l’appuntamento è fissato alle 15 di domani, sabato 20 settembre, a Sulbiate tra via Fermi e via dei Quadri.In occasione dell’evento, previsto alle 15, l’amministrazione comunale ha previsto la chiusura al traffico nell’area limitrofa a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: inaugura - grande

Cittadini in festa e grande sfarzo: così Kim Jong Un inaugura una zona turistica in Corea del Nord – Video

Vasto inaugura il canile comunale più grande del Centro-Sud

Il governatore inaugura la sede. E pensa già a un grande evento

Arriva la grande novità: da marzo 2026 Delta Airlines inaugura i voli diretti New York–Olbia. Un’opportunità storica per l’Isola, ma che divide la Giunta Todde. Per l’assessora ai Trasporti Barbara Manca si tratta di un’occasione accessibile, per l’assessore al T Vai su Facebook

Inaugura il grande parco dell'acqua: strade chiuse e divieti in Brianza; Splendido in Lombardia, nasce il gigantesco Parco dell'Acqua: oasi da 6 milioni con 52 ettari tra lago spettacolare, sentieri e ciclabili; Parco Nord Milano inaugura il nuovo lago naturalistico: un tassello fondamentale per il sistema delle acque e la biodiversità.

Splendido in Lombardia, nasce il gigantesco Parco dell’Acqua: oasi da 6 milioni con 52 ettari tra lago spettacolare, sentieri e ciclabili - L'infrastruttura di 52 ettari, la più grande del suo genere, protegge il territorio dalle esondazioni con una va ... Scrive comozero.it

Un’oasi verde e blu contro gli allagamenti. Apre il più grande Parco dell’Acqua firmato BrianzAcque - L'inaugurazione ufficiale con le autorità segna la nascita del più grande parco idrico della Brianza, ma la festa è per tutti con laboratori e visite guidate gratuite. Come scrive mbnews.it