È tutto pronto per l’inaugurazione del parco dell’acqua, l’appuntamento è fissato alle 15 di domani, sabato 20 settembre, a Sulbiate tra via Fermi e via dei Quadri.In occasione dell’evento, previsto alle 15, l’amministrazione comunale ha previsto la chiusura al traffico nell’area limitrofa a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Inaugura il grande parco dell'acqua: strade chiuse e divieti in Brianza; Splendido in Lombardia, nasce il gigantesco Parco dell'Acqua: oasi da 6 milioni con 52 ettari tra lago spettacolare, sentieri e ciclabili; Parco Nord Milano inaugura il nuovo lago naturalistico: un tassello fondamentale per il sistema delle acque e la biodiversità.

Splendido in Lombardia, nasce il gigantesco Parco dell’Acqua: oasi da 6 milioni con 52 ettari tra lago spettacolare, sentieri e ciclabili - L'infrastruttura di 52 ettari, la più grande del suo genere, protegge il territorio dalle esondazioni con una va ... comozero.it scrive

Un’oasi verde e blu contro gli allagamenti. Apre il più grande Parco dell’Acqua firmato BrianzAcque - L'inaugurazione ufficiale con le autorità segna la nascita del più grande parco idrico della Brianza, ma la festa è per tutti con laboratori e visite guidate gratuite. Scrive mbnews.it