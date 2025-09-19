In volo circolare per un’ora senza poter atterrare dalla torre di controllo nessuna risposta e la pista è buia | Si è addormentato

I passeggeri del volo Air France da Parigi ad Ajaccio hanno avuto tutto il tempo per ammirare il panorama dell’isola francese, visto che per circa un’ora il loro aereo è stato costretto a sorvolare in circolo la pista di atterraggio dello scalo corso. La disavventura è avvenuta lo scorso 15 settembre con il collegamento serale da Parigi-Orly ad Ajaccio, dove il controllore di volo si era addormentato, dimenticandosi di accendere le luci della pista. L’atterraggio impossibile. L’aereo era già partito dalla capitale francese con un’ora di ritardo. Quando è arrivato in prossimità dell’atterraggio, il pilota si è trovato di fronte a una situazione surreale mentre si avvicinava all’ aeroporto Napoleone Bonaparte. 🔗 Leggi su Open.online