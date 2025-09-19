In Venezia-Cesena Stankovic sfida Klinsmann | dai gol dei papà alle parate
Curioso incrocio domani: la sfida tra Venezia e Cesena mette di fronte i figli di due ex dell’Inter. Che tra i pali rincorrono il salto in Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: venezia - cesena
Venezia-Cesena, quarta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
(DA) VENEZIA (A) CESENA In vista della partita di sabato in casa dei lagunari, ha parlato uno dei più recenti doppi ex della sfida. Zampano in Romagna ha giocato solo una decina di partite, prima che la stagione si interrompesse anzitempo a causa - facebook.com Vai su Facebook
#muoversivenezia| Lega Serie B Venezia-Cesena sabato 20 settembre 2025 - ore 15:00 Modifiche ed integrazioni al servizio di trasporto pubblico in occasione della partita: https://actv.avmspa.it/it/content/partita-lega-serie-b-venezia-cesena-modifich - X Vai su X
In Venezia-Cesena Stankovic sfida Klinsmann: dai gol dei papà alle... parate; Venezia-Cesena: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; La Juventus vince il girone se... Tutte le combinazioni possibili all'ultima giornata.
In Venezia-Cesena Stankovic sfida Klinsmann: dai gol dei papà alle... parate - Curioso incrocio domani: la sfida tra Venezia e Cesena mette di fronte i figli di due ex dell’Inter. Riporta gazzetta.it
Pronostico Venezia-Cesena 20 Settembre 2025: sfida al vertice della Serie B - Cesena in Serie BKT, in programma sabato 20 settembre 2025 alle 15:00: scopri le migliori opzioni di scommesse per una partita equilibrata, ricca di emozi ... Come scrive bottadiculo.it