In un bar uno schermo muto trasmette gli orrori di Gaza mentre in diffusione c’è una musichetta ballabile Il silenzio è raro | l’accusa di Nicola Piovani
Il celebre compositore Nicola Piovani, vincitore del premio Oscar, rinnova il suo appello per una maggiore considerazione verso chi preferisce evitare la “musica passiva” nei luoghi pubblici. In un editoriale pubblicato su La Repubblica, il Maestro propone di identificare con apposita segnalazione i locali privi di sottofondo musicale, offrendo così un’alternativa a chi desidera frequentare ristoranti, supermercati e altri esercizi commerciali senza essere esposto a continui “tappeti sonori”. Il compositore ricorda di essere già intervenuto sul tema dodici anni fa sullo stesso quotidiano nella speranza “che additare questo costume – per me malcostume – della musica di sottofondo potesse suscitare un qualche consenso, creare un sentimento condiviso che ne rallentasse il dilagare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
