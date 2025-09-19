In Serie A c’è il nuovo Pogba | Ma è più intelligente

In Serie A c’è un nuovo calciatore che assomiglia a Pogba: ne parla l’osservatore, che poi lancia anche una stoccata all’ex Juventus Nel campionato italiano c’è il nuovo Pogba. Almeno per movenze, ma forse anche più intelligente. Parola di uno degli osservatori di Serie A. Il campione francese ha lasciato l’Italia dopo il suo ritorno turbolento alla Juventus. I problemi familiari, l’infortunio, la squalifica per doping: qualsiasi cosa ha impedito a Pogba di scendere in campo e ritornare ad essere protagonista in Serie A. Oggi gioca all’AS Monaco, ma sono anni ormai che è lontano parente di quel giocatore che incantò tutta Europa per tecnica e fisicità. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - In Serie A c’è il nuovo Pogba: “Ma è più intelligente”

In questa notizia si parla di: serie - nuovo

Nuovo romance di richie nella serie the bear: dettagli dalla colonna sonora della quarta stagione

CdS – Gattuso in Serie D… ma è il cugino di Ringhio, il nuovo ct dell’Italia

Ufficiale, Pioli torna in Serie A: è il nuovo allenatore della Fiorentina

#24 – TEODORA GOLEMANSKA Un nuovo volto si aggiunge al roster della Serie B femminile 2025/26: Teodora Golemanska. Classe 2007, nata in Bulgaria, Teodora ha iniziato a praticare basket all’età di 10 anni e da allora non ha mai smesso di colti Vai su Facebook

24 ore. E poi sarà di nuovo Derby d'Italia. #JuveInter - X Vai su X

Serie A 2025-2026, gli allenatori e le probabili formazioni del nuovo campionato - 2026: diversi i volti nuovi del campionato, sia tra gli allenatori sia tra i calciatori. Segnala tg24.sky.it

Kessie di nuovo in Serie A: accordo saltato e intreccio Juve-Milan - Lo ha corteggiato la Fiorentina, con Stefano Pioli che sognava di poterlo allenare nuovamente dopo l’esperienza al Milan e lo scudetto vinto insieme in rossonero. Secondo calciomercato.it