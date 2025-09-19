Dopo l’inaugurazione al Pavaglione di Lugo, ’Acqua’ - il progetto di Ater Fondazione e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna - prosegue a Sant’Agata sul Santerno con tre appuntamenti: oggi e domani alle 20 e domenica alle 13 nello spazio della sala parrocchiale (via Fucci Pollini, 4) con protagonista il Teatro delle Ariette, con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini. Lo spettacolo si intitola ’Attorno a un tavolo’. Piccoli fallimenti senza importanza ed è un’esperienza davvero singolare: si svolge in uno spazio scenico condiviso, una cucina, con un grande tavolo al centro e intorno il forno, le pentole, i fornelli, i taglieri e i mattarelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In sala da pranzo succede di tutto