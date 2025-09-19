In ricordo di Leo | Il suo nome fino a Parigi
Anche lui si chiamava Leonardo, anche lui aveva quasi la stessa età, 17 anni. Morì in sella alla sua Vespa mentre stava rientrando dal lavoro estivo: era luglio 2019. Qualcosa o qualcuno interruppe il suo viaggio: ci fu un’inchiesta finita poi senza "responsabili". Ma la sua famiglia si è subito impegnata per ricordarlo e per sensibilizzare i suoi coetanei sulla sicurezza in strada. Papà Federico ha svolto tante lezioni nelle scuole per comunicare e informare gli studenti. Il giovane ha ricevuto il diploma alla memoria dall’Iti, la sua scuola. E proprio in questi giorni la sua storia è stata portata fino a Parigi con il progetto "Inside out" dell’artista JR all’interno dell’associazione Antoine Alleno "per far uscire dall’invisibilità genitori, fratelli, sorelle, amici che si ritrovano feriti e immersi nel silenzio dell’oblio". 🔗 Leggi su Lanazione.it
