In questo video ironico Lucia Ocone è Veronika con una nuova televendita ma è per la nuova campagna di Famiglie SMA per sostenere famiglie con atrofia muscolare

R oma, 17 set. (askanews) – “ Veronika presenta Guerrierò”, un video ironico con protagonista Lucia Ocone per lanciare la nuova campagna di Famiglie SMA, “Tutta un’altra SMA”, per sostenere e migliorare la qualità della vita delle persone con atrofia muscolare spinale attraverso il numero solidale 45585 (2 euro con l’sms da rete mobile, 5 o 10 euro da rete fissa, fino al 20 settembre). Leggi anche › La SMA raccontata in una favola su Prime Video: l’atrofia muscolare spinale spiegata in cartoon Ogni anno l’associazione coinvolge attori e testimonial comici (anche Zalone in passato) per smontare una narrazione distorta sulla disabilità e questa volta Ocone gioca sulle televendite. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In questo video ironico Lucia Ocone è Veronika con una nuova televendita, ma è per la nuova campagna di Famiglie SMA per sostenere famiglie con atrofia muscolare

