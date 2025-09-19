In Piemonte siglato il nuovo protocollo contro lo sfruttamento lavorativo in agricoltura
È stato firmato nei giorni scorsi il nuovo protocollo d'intesa per la prevenzione dello sfruttamento lavorativo e la promozione di lavoro regolare per i lavoratori agricoli stagionali nelle aree di Alba, Langhe e Roero.L'intesa prevede azioni concrete per favorire l'incontro tra domanda e offerta. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
