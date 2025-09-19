In pensione a 60 anni e riscatto agevolato della laurea nuove regole nel ddl | cosa prevede
Un disegno di legge che potrebbe cambiare radicalmente le prospettive pensionistiche degli insegnanti e del personale scolastico è attualmente allo studio in Senato. Presentato da Carmela Bucalo di Fratelli d’Italia, il testo prevede un abbassamento drastico del costo del riscatto della laurea: da oltre 6.000 euro l’anno a circa 900 euro. Una misura che, nelle intenzioni della promotrice, permetterebbe agli insegnanti di poter andare in pensione già a partire dai 60 anni, alleggerendo un carico economico che oggi risulta proibitivo per la maggior parte dei lavoratori del comparto istruzione e ricerca. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: pensione - anni
«Guida autorevole per 36 anni», in pensione il poliziotto "gentile" Massimo Masiero
Era in pensione, ma voleva lavorare: trovato morto dal proprietario. “A 66 anni era in prova”
Gli anni Ottanta vanno in pensione. Rottamato il termine ’Vu cumprà’
La Cgil ha calcolato che entro i prossimi 5 anni, la pensione anticipata contributiva, che permette di andare in pensione a 64 anni, diventerà quasi impossibile da raggiungere Vai su Facebook
La pensione anticipata a 64 anni con il #TFR è solo per i ricchi - https://laleggepertutti.it/744488_la-pensione-anticipata-a-64-anni-con-il-tfr-e-solo-per-i-ricchi… - #Pensione64Anni #Pensione64AnniTFR #PensioneAnticipata - X Vai su X
Pensioni, riscatto laurea a 900 euro l'anno (invece di 6.076) per uscita anticipata a 60 anni: per chi e come funziona; Pensione anticipata a 60 anni, riscatto della laurea a 900 euro l’anno (anziché 6.076 euro), ecco per chi: nuovo Ddl; Riscatto laurea a 900 euro per andare in pensione a 60 anni, la proposta.
Pensioni insegnanti, riscatto laurea a 900 euro l'anno (invece di 6.076) per uscita anticipata a 60 anni - 076 euro, per consentire agli insegnanti e al personale scolastico la possibilità di accedere alla ... Da msn.com
Pensione anticipata a 60 anni: come il DDL Bucalo punta sul riscatto di laurea agevolato per docenti e personale ATA - Con il DDL Bucalo arriva la proposta per far andare in pensione a 60 anni docenti, ATA e dirigenti scolastici: basta pagare ~900 € all’anno per riscattare gli ... alfemminile.com scrive