In pensione a 60 anni e riscatto agevolato della laurea nuove regole nel ddl | cosa prevede

Un disegno di legge che potrebbe cambiare radicalmente le prospettive pensionistiche degli insegnanti e del personale scolastico è attualmente allo studio in Senato. Presentato da Carmela Bucalo di Fratelli d'Italia, il testo prevede un abbassamento drastico del costo del riscatto della laurea: da oltre 6.000 euro l'anno a circa 900 euro. Una misura che, nelle intenzioni della promotrice, permetterebbe agli insegnanti di poter andare in pensione già a partire dai 60 anni, alleggerendo un carico economico che oggi risulta proibitivo per la maggior parte dei lavoratori del comparto istruzione e ricerca.