in nome del populismo sovrano

Non mi indignerei più di tanto per la gazzarra messa in scena in Parlamento dalla sinistra dopo l'approvazione del terzo voto della riforma della giustizia. Ormai il Parlamento è un talk televisivo e tutti si preparano a far casino e non certo a discutere leggi e riforme. Eppure visto che Pd, M5S e Avs non ci risparmiano lezioncine sulla Costituzione, finiscono i comizi inneggiando all'antifascismo (che poi Antifa è la cosa più simile alle camicie nere degli ultimi 80 anni), ci risparmino almeno il bivacco di manipoli rossi. A meno che non ci mostrino la versione in uso al Nazareno della Carta dei nostri mitici padri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

