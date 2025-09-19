In nero 4 dei 10 lavoratori di un ristorante della Val Pescara | attività sospesa denuncia e multa salata
Sospesa un’attività di ristorazione in Val Pescara: il titolare avrebbe fatto lavorare in nero 4 dei 10 occupati e per questo è stato denunciato in stato di libertà e multato per un importo complessivo di 15.600 euro. Ad accertarlo i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Pescara (Nil). 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: nero - lavoratori
