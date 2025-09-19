In memoria di Massimiliano Vigili del fuoco si sfidano a calcio ricordando il collega Saitta

FOLLONICA La prossima settimana la città di Follonica ospiterà le partite della 22° edizione del Campionato nazionale di calcio a 5 dei vigili del fuoco, che si svolgerà da lunedì a venerdì prossimi con 22 incontri che si terranno nel campo della Pista dei Pini, mentre le rimanenti dispute si svolgeranno nel campo Santini. L’edizione di quest’anno sarà intitolata alla memoria di Massimiliano Saitta, vigile del fuoco scomparso prematuramente a soli 31 anni, con l’obbiettivo di mantenere vivo il suo ricordo come è stato più volte ribadito da autorità e colleghi durante la presentazione ufficiale del campionato avvenuta in sala consigliare ieri mattina, a cui erano presenti anche la madre, il padre e il fratello di Massimiliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In memoria di Massimiliano. Vigili del fuoco si sfidano a calcio ricordando il collega Saitta

