In Italia due aziende su tre affidano le risorse umane all’IA
Il confine tra uomo e algoritmo si assottiglia ogni giorno di più: lo conferma la ricerca di Lhh, parte del Gruppo Adecco, che analizza l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sulla gestione delle risorse umane in Italia, rivelando un panorama in rapida trasformazione e ricco di sfide. Data-driven HR: l’Italia corre più della media mondiale La ricerca evidenzia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: italia - aziende
Investimenti esteri cresciuti del 5%: l’Italia attrae sempre più aziende straniere. Meloni: «Segnale di fiducia nella nostra Nazione»
I posti di lavoro più inclusivi in Italia, la top 20 DE&I delle aziende
Ferrari, Ferrero e Barilla: le aziende con la migliore reputazione in Italia
B2B tra aziende italiane ed algerine per lo sviluppo di nuovi rapporti commerciali per la filiera ittica Italy in AlgeriaRete Alberghieri Ittici Vai su Facebook
Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti e due feriti: gli operai sbalzati in aria per diversi metri; In Italia raddoppiano in tre anni le imprese che utilizzano l’AI; Esplosione in un'azienda di rifiuti nel casertano: tre operai morti, due feriti. «L'onda d'urto li ha sbalzati via».
Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti e due feriti: gli operai sbalzati in aria per diversi metri - Esplosione in un'azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti, la "Ecopartenope", a Marcianise (Caserta). Scrive msn.com
Esplosione in un'azienda di rifiuti nel casertano: tre operai morti, due feriti. «L'onda d'urto li ha sbalzati via» - Tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione verificatasi alle 'Ecopartenope' di Marcianise, in provincia di Caserta. Segnala msn.com