in gioco il pallone rosa ecco le prime sfide

Il calcio dilettantistico si è riconciliato con l’agonismo. Ma se i calciatori sono già tornati in campo per il campionato (Eccellenza e Promozione) o Coppa Toscana (Prima e Seconda Categoria) sta arrivando anche il momento del "pallone in rosa": il fine settimana ormai imminente coinciderà ad esempio con il primo turno del campionato femminile di Promozione. E ci sono diverse compagini pratesi che torneranno a giocare, quando dopodomani alle 15:30 toccherà alle prime squadre. L’impegno sulla carta più impegnativo sembra quello della Zenith, che sfiderà una squadra dalla grande tradizione: le ragazze pratesi saranno impegnate ad Agliana contro l’Am Aglianese, giovane società che raccoglie idealmente il testimone da quella che negli anni ‘90 vinse ben due Scudetti e che rivelò al mondo giocatrici di primo piano come Carolina Morace. 🔗 Leggi su Lanazione.it

