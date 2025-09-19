In gioco il pallone rosa Ecco le prime sfide
Il calcio dilettantistico si è riconciliato con l’agonismo. Ma se i calciatori sono già tornati in campo per il campionato (Eccellenza e Promozione) o Coppa Toscana (Prima e Seconda Categoria) sta arrivando anche il momento del "pallone in rosa": il fine settimana ormai imminente coinciderà ad esempio con il primo turno del campionato femminile di Promozione. E ci sono diverse compagini pratesi che torneranno a giocare, quando dopodomani alle 15:30 toccherà alle prime squadre. L’impegno sulla carta più impegnativo sembra quello della Zenith, che sfiderà una squadra dalla grande tradizione: le ragazze pratesi saranno impegnate ad Agliana contro l’Am Aglianese, giovane società che raccoglie idealmente il testimone da quella che negli anni ‘90 vinse ben due Scudetti e che rivelò al mondo giocatrici di primo piano come Carolina Morace. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: gioco - pallone
Spiagge, dall’accesso con i cani al gioco a pallone ecco il vademecum dei diritti dei bagnanti
Scopri la magia del gioco! Un pallone non è solo un oggetto: è il cuore di corse senza fine, partite improvvisate e risate sotto il sole. E come lui, ogni prodotto di Giocattolandia trasforma il tempo libero in un’avventura, tra giochi creativi che accendono la fant - facebook.com Vai su Facebook
In gioco il pallone rosa. Ecco le prime sfide; Salernitana, rosa competitiva: ecco il gioco delle coppie; Robur senza reti nella prima amichevole stagionale, ma la squadra mostra un buon gioco.
In gioco il pallone rosa. Ecco le prime sfide - Prima di allora, avranno però debuttato anche le "juniores": domani alle 16 la Zenith affronterà in trasferta il Tegoleto, mentre il CSL Prato Social Club riceverà alla stessa ora la Folgor Marlia al ... Lo riporta lanazione.it