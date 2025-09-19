In fuga da Gaza destinazione Mosca | la Russia salva 50 persone sfuggite ai bombardamenti israelieni

Ilfattoquotidiano.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la fuga dall’inferno a Gaza, varcato il checkpoint di Kerem Shalom, sono arrivati in Egitto per essere trasferiti in Giordania attraverso il ponte Allenby, valico di frontiera che attraversa il fiume Giordano. La loro destinazione finale era Mosca. Questa notte sono atterrati all’aeroporto Domodedovo, nella capitale russa, decine di persone evacuate dalla Striscia: andranno a San Pietroburgo e Arkhangelsk, oltre trenta a Makhachkala. Lo ha confermato ieri la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: i diplomatici russi hanno aiutato a fare evacuare dalla Palestina oltre 70 persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

