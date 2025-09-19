In fuga da Gaza City le immagini dell' esodo | Lasciateci vivere
Gaza City, 18 set. (askanews) - Lunghe file di palestinesi si dirigono verso sud portando con sé i propri averi. Il 16 settembre Israele ha lanciato la sua offensiva terrestre contro Gaza City, con il sostegno degli Stati Uniti, promettendo di distruggere Hamas nell'area. Anche le immagini sono diventate sempre più rare, sia perché i giornalisti pure sono in fuga, sia perché le connessioni internet in particolare nella zona di Gaza sono frammentarie. Non è ancora chiara la strategia militare che l'IDF ha adottato mentre cresce l'indignazione internazionale. Anche in Israele migliaia di persone, tra cui i familiari degli ostaggi sequestrati dai militanti palestinesi durante l'attacco del 7 ottobre, hanno manifestato nelle ultime settimane chiedendo la fine della guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: fuga - gaza
Incendio in scuola a Gaza dopo raid Israele, la fuga dei rifugiati
Gaza, Israele lancia offensiva nel centro della Striscia a Deir al-Balah: migliaia di sfollati costretti alla fuga
Gaza, al via l'attacco aereo e terrestre di Israele a Deir al-Balah. Migliaia in fuga
Save the Children Italia. . A Gaza City un’offensiva brutale da parte delle forze israeliane sta travolgendo bambini e famiglie già allo stremo, affamate, stanche, senza più vie di fuga. La carestia è realtà. Il cibo è finito. La fame viene usata dal governo israeli - facebook.com Vai su Facebook
Esodo di sangue da Gaza City: “Hanno sparato missili sui civili nelle vie di fuga” - la Repubblica - X Vai su X
In fuga da Gaza City, le immagini dell'esodo: Lasciateci vivere; Esercito israeliano: Potente attacco, truppe entrate a Gaza City - Migliaia di israeliani hanno protestato stasera davanti alla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme; Gaza City, Israele avvia l’operazione di terra. Bombe e tank in città. FOTO.
Le immagini della fuga da Gaza City dopo i bombardamenti di Israele - Una fonte di Wired nella Striscia di Gaza ha registrato gli incolonnamenti dei profughi da Gaza City dopo l'inizio della nuova serie di bombardamenti decisa dall'esercito israeliano. wired.it scrive
In fuga da Gaza City, le immagini dell'esodo: "Lasciateci vivere" - Il 16 settembre Israele ha lanciato la sua offensiva terrestre contro Gaza City, con il ... Secondo libero.it