In fuga a piedi nudi con la sorellina sulle spalle le immagini simbolo di Gaza
Sono già diventate immagini simbolo della tragedia che si sta consumando a Gaza quelle girate del fotografo palestinese Ahmed Younis. Il video mostra un bambino a piedi nudi, con la sorellina sulle spalle, in fuga dai bombardamenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
SIAMO LA TRUPPA DI TERRA, BLOCCHIAMO TUTTO! A Gaza è stata una notte terribile, bombardamenti violentissimi e continui, tutta la notte senza sosta. Migliaia di famiglie si sono messe in fuga a piedi. Senza una meta. Perché non esiste un posto sicuro Vai su Facebook
