In fuga a piedi nudi con la sorellina sulle spalle le immagini simbolo di Gaza

19 set 2025

Sono già diventate immagini simbolo della tragedia che si sta consumando a Gaza quelle girate del fotografo palestinese Ahmed Younis. Il video mostra un bambino a piedi nudi, con la sorellina sulle spalle, in fuga dai bombardamenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

