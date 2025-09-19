In estate Inter Roma e Juve ora c’è il Milan | perché il centrocampista è così desiderato

Occasione in Premier League per il Milan di Allegri: rossoneri in prima fila dopo Inter, Juventus e Roma. Tutti i dettagli Il calciomercato non si ferma mai. A poche settimane dalla chiusura della sessione estiva, club e dirigenze sono già al lavoro in vista delle prossime finestre. I primi obiettivi e nomi caldi sono quelli dei calciatori in scadenza di contratto a giugno 2026, quando non mancheranno nuove occasioni di mercato anche per le big della Serie A. Tare, Allegri, Moncada e Ibrahimovic al lavoro per il nuovo Milan (Ansa foto) – calciomercato.it Il Tottenham, ad esempio, starebbe valutando la possibilità di vendere Yves Bissouma al Milan, come rivelato in Inghilterra da ‘SportsBoom’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - In estate Inter, Roma e Juve, ora c’è il Milan: perché il centrocampista è così desiderato

In questa notizia si parla di: estate - inter

ASCOLTI TV 30 GIUGNO 2025: INTER-FLUMINENSE, NOOS, ESTATE IN DIRETTA VS POMERIGGIO 5

Valentin Carboni Inter, scenario a sorpresa per l’estate: i nerazzurri hanno preso una decisione?

Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito partirà in estate: le ultime sull’interesse della Fiorentina

Sommer in scadenza, derby Inter-Milan per Caprile? E il Cagliari in estate ha rifiutato… - X Vai su X

Juve, Adzic stende l’Inter. Schira: «In estate respinti anche i tentativi del #Palermo» Vai su Facebook

Mercato finito: tutti gli acquisti dell'estate della Serie A; Calciomercato Serie A, i colpi dell'estate: Napoli (9), Inter (7), Milan (8), Roma (7), Juventus (8). Il pagellone; Calciomercato: il Napoli ha già vinto lo scudetto d’estate con colpi a ripetizione. Inter, Juve, Mil....

Roma e Inter avanzano in Europa. E ora entra in gioco anche la Juve. Oggi i sorteggi - Dopo la due giorni di coppe europee l'Italia può ancora contare su tre squadre in corsa nelle due competizioni continentali: la Women's. Scrive m.tuttomercatoweb.com

Inter spiata e Conte KO: la Juve ha scelto il nuovo Koopmeiners | ESCLUSIVO - Damien Comolli è già al lavoro per le prossime sessioni di calciomercato, con due obiettivi ben chiari Reduce dalla scorpacciata di gol (fatti e subiti) contro Inter e Borussia Dortmund, la Juventus è ... Come scrive juvelive.it