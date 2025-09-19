Attesi da una ventina di anni, a Riccione partono i lavori che porteranno all’interramento della prima linea dell’ elettrodotto e all’eliminazione di 40 giganteschi tralicci, installati anche in giardini privati. In vista dell’intervento che, salvo imprevisti, l’amministrazione comunale si prefigge di ultimare nel 2027, mercoledì la società Terna, che gestisce la rete elettrica nazionale, ha cominciato a bonificare i terreni inclusi nel progetto. Si accerta l’eventuale presenza di ordigni bellici inesplosi (a Riccione ritrovati in più occasioni), per garantire la sicurezza del cantiere. Considerato che i circa nove chilometri di vecchie linee aeree saranno sostituiti da sei chilometri di nuovo cavo interrato, le verifiche dureranno alcuni mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In due anni spariranno quaranta tralicci