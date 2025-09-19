in cammino tra l’Italia e la Slovenia per raccontare i luoghi dell’Iter Goritiense
La Comunità Radiotelevisiva Italofona (CRI) mette lo zaino in spalla e si prepara a un nuovo Cammino, uno degli appuntamenti più importanti nel palinsesto delle attività della Comunità. Dopo l’edizione del 2023 nel Parco Archeologico di Ostia Antica, il Cammino 2025 partirà il prossimo lunedì 22 settembre da Aquileia e si concluderà giovedì 25 settembre a Sveta Gora, 80 chilometri percorsi a piedi dai giornalisti e operatori delle radio italofone della Comunità, attraverso territori di confine, ricchi di storia, natura e spiritualità. Il Cammino 2025, organizzato dalla Comunità Radiotelevisiva Italofona in collaborazione con RAI Friuli-Venezia Giulia, Radio Capodistria e la Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia – So. 🔗 Leggi su Udine20.it
